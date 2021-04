Le milizie Lendu rivogliono la terra e l’Ituri brucia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono ormai quattro anni di intense violenze nel lontano Ituri (65.658 km², più o meno come l’Irlanda) che hanno lasciato sul terreno quasi 1.000 morti e un milione e 100 mila sfollati ospitati nell’80% dei casi dalle comunità locali e nel restante 20% in 87 siti gestiti dalle agenzie internazionali (Unhcr e Iom). I cui budget sono limitati, di conseguenza gli aiuti scarseggiano e così le persone sono obbligate a muoversi alla ricerca del cibo sempre più vicino alle linee … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

