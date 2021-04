Le grandi d’Europa che temono il nuovo che avanza: con la Superlega vince la paura di sbagliare (Di lunedì 19 aprile 2021) Nasce la Superlega, muore (forse) il calcio che conoscevamo fin qui. Ma soprattutto, si conferma la cecità dei grandi del calcio e la difficoltà di accettare di poter sbagliare valutazioni, progetti, annate. E’ questo il vero significato di una lega ristretta a dodici fondatrici con qualche invito annuale: una competizione che diventa una comfort zone, senza retrocessioni, senza l’assillo di una qualificazione, senza l’obbligo di sapersi riconfermare anno dopo anno. Una Superlega dei super potenti che hanno paura dei loro stessi eventuali fallimenti. Un torneo che non richiede la capacità di autocritica, che come un videogioco qualsiasi permette ogni anno di salvare anche quando il progetto è game over e di ripartire facendo tabula rasa di eventuali fallimenti. Gli errori, nello sport, di solito si ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Nasce la, muore (forse) il calcio che conoscevamo fin qui. Ma soprattutto, si conferma la cecità deidel calcio e la difficoltà di accettare di potervalutazioni, progetti, annate. E’ questo il vero significato di una lega ristretta a dodici fondatrici con qualche invito annuale: una competizione che diventa una comfort zone, senza retrocessioni, senza l’assillo di una qualificazione, senza l’obbligo di sapersi riconfermare anno dopo anno. Unadei super potenti che hannodei loro stessi eventuali fallimenti. Un torneo che non richiede la capacità di autocritica, che come un videogioco qualsiasi permette ogni anno di salvare anche quando il progetto è game over e di ripartire facendo tabula rasa di eventuali fallimenti. Gli errori, nello sport, di solito si ...

Advertising

matteosalvinimi : MIND, area Expo, lavori in corso: entro pochi anni accoglierà 20.000 studenti di facoltà scientifiche della Statale… - sportface2016 : Le grandi d'Europa che temono il nuovo che avanza, con la #Superlega vince la paura di sbagliare dei vecchi padroni… - Way_Gh_ : @antoruotolo Non capisco che male ci possa essere se le squadre più grandi d’Europa decidono di affrontarsi regolar… - AlbertoBlasi2 : @stebaraz Beh no, penso che l'idea sia che mentre fanno la regular season contro Crotone e Chievo, le grandi faccia… - Michele_Arnese : La Superlega spacca l’Europa. Guerra d’indipendenza nel calcio. Il patto fra i grandi club per il nuovo campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi d’Europa Altro che brutto, Conte come i grandi d'Europa? Virgilio Sport