Le Fate Ignoranti, la serie con Luca Argentero presto su Disney Plus: le prime foto (Di lunedì 19 aprile 2021) Per la regia di Ferzan Özpetek, Le Fate Ignoranti è arrivato sul grande schermo ormai 20 anni fa, imponendosi come uno dei film più importanti degli anni 2000. Il connubio, dato dalla delicatezza del regista nel trattare determinate tematiche, già vent’anni orsono, e la sensibilità della protagonista, Margherita Buy, hanno reso il film immortale. Ora, quella storia, diventerà una serie tv. Annunciata da diverso tempo, la nuova avventura seriale andrà su Disney Plus e riprenderà i personaggi originari, interpretati da un cast rinnovato. Tra tutti, spuntano i nomi di Luca Argentero, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Le Fate Ignoranti dopo vent’anni diventa una serie tv con Luca ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 aprile 2021) Per la regia di Ferzan Özpetek, Leè arrivato sul grande schermo ormai 20 anni fa, imponendosi come uno dei film più importanti degli anni 2000. Il connubio, dato dalla delicatezza del regista nel trattare determinate tematiche, già vent’anni orsono, e la sensibilità della protagonista, Margherita Buy, hanno reso il film immortale. Ora, quella storia, diventerà unatv. Annunciata da diverso tempo, la nuova avventura seriale andrà sue riprenderà i personaggi originari, interpretati da un cast rinnovato. Tra tutti, spuntano i nomi di, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta. Ledopo vent’anni diventa unatv con...

quella_scema : @theweirdSofi Ecco non sono la sola a pensarlo Una domanda... ma per 'fate ignoranti' deve venire in Italia? Non è… - Gilgamesh__Fate : #riaperture Gente come #Galli #Crisanti #Cartabellotta va cacciata a calci dal dibattito sulla necessità di tornare… - sebilardi : Che mandria di ipocriti e ignoranti acchiappalike. L'anno scorso quando giocava Seba Esposito SuningOUT perchè non… - Notiziedi_it : Le fate ignoranti, annunciato il cast della serie: ci saranno Argentero e Capotondi - pamepupaAnna : RT @AgnesePietrare1: #repost ig @FerzanOzpetek L'inizio di un capolavoro?? Le fate ignoranti..la serie #lefateignoranti #cahilperiler #the… -