Le Fate Ignoranti: al via la nuova serie con Luca Argentero e Cristiana Capotondi (Di lunedì 19 aprile 2021) Ferzan Ozpetek, regista di Napoli Velata e La Dea Fortuna, si prepara a girare la nuova serie tv Le Fate Ignoranti, che verrà trasmessa in streaming sul catalogo Star di Disney+, ma anche su Sky Q e NOW. Il regista torna sulla scena cinematografica con un serial tv, e lo fa pubblicando la foto di una delle scene appena girate. La foto ritrae i protagonisti Luca Argentero e Cristiana Capotondi abbracciati amorevolmente. Da una parte abbiamo uno scatto da dietro le quinte con il ciak in evidenza, dall'altra l'immagine che farà parte del montaggio finale. "Le Fate Ignoranti": sono iniziate le riprese della nuova serie di Ferzan Ozpetek. Ecco la storia di Antonia e Massimo Le riprese ...

