Le elezioni presidenziali in Siria si terranno il 26 maggio (Di lunedì 19 aprile 2021) Domenica il parlamento Siriano ha stabilito che le elezioni presidenziali si terranno il 26 maggio: saranno le seconde presidenziali da quando è iniziata la guerra nel paese, nel 2011, e molto probabilmente non saranno libere e saranno vinte dall’attuale presidente Leggi su ilpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Domenica il parlamentono ha stabilito che lesiil 26: saranno le secondeda quando è iniziata la guerra nel paese, nel 2011, e molto probabilmente non saranno libere e saranno vinte dall’attuale presidente

