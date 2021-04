Lavoro: Cerved, rischio disoccupazione post Covid al 17% entro 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - entro la fine del 2021 si stima una perdita di posti di Lavoro che, in caso di ritardi nelle campagne vaccinali e di spesa dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, potrebbe arrivare fino a 1,9 milioni di lavoratori, con il tasso di disoccupazione che balzerebbe dal 10% al 17%. È quanto emerge dal Rapporto Italia Sostenibile elaborato da Cerved che ha valutato gli effetti dell'emergenza sanitaria su occupazione e investimenti delle imprese al 2021. Le province con maggiori perdite di Lavoro sarebbero quelle turistiche e con una maggiore presenza di settori colpiti dal rallentamento del commercio internazionale. Il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere il 20% a Rimini, il 18% a Prato, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) -la fine delsi stima una perdita dii diche, in caso di ritardi nelle campagne vaccinali e di spesa dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, potrebbe arrivare fino a 1,9 milioni di lavoratori, con il tasso diche balzerebbe dal 10% al 17%. È quanto emerge dal Rapporto Italia Sostenibile elaborato dache ha valutato gli effetti dell'emergenza sanitaria su occupazione e investimenti delle imprese al. Le province con maggiori perdite disarebbero quelle turistiche e con una maggiore presenza di settori colpiti dal rallentamento del commercio internazionale. Il tasso dipotrebbe raggiungere il 20% a Rimini, il 18% a Prato, il ...

