Laura Pausini in America senza Paola: "Non è stato facile ma ogni giorno imparo da lei"

Laura Pausini in America senza Paola, la figlia avuta con il compagno Paolo Carta. La cantante racconta sui social i giorni che hanno preceduto la sua partenza e l'impossibilità di viaggiare con i bambini con destinazione Stadi Uniti d'America. "Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola", spiega. "Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni", aggiunge. Per i genitori non è mai facile lasciare i figli a casa, soprattutto quando si affronta un viaggio così lungo ed importante come quello di Laura Pausini con direzione Oscar 2021. Paola però è stata proprio colei che l'ha tranquillizzata e le ha detto di essere ...

