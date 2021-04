Laura Pausini e la figlia Paola | “Non è stato facile per me” – FOTO

Advertising

WARNERMUSICIT : È ufficiale! ?? Laura Pausini canterà ‘Io Sì (Seen)’, dal film ‘The Life Ahead’, alla cerimonia degli Oscar a Los A… - repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - Adnkronos : #Oscar2021, @LauraPausini va a #LosAngeles: canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia. - zazoomblog : Laura Pausini in volo per Los Angeles un viaggio importante senza la figlia - #Laura #Pausini #Angeles #viaggio - principetambien : Albina che nomina Laura Pausini fra gli artisti internazionali che la ispirano... 12 punti alla Croazia subito e an… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

TGCOM

insieme alla piccola Paola sui social, poi la triste notizia. Purtroppo la cantante non ha potuto portare con sé sua figlia in America per questo momento così importante della sua ..."E' una grande responsabilità per me rappresentare l'Italia agli Oscar con il film di Edoardo Ponti e la musica di Diane Warren", ha dichiaratonella prima giornata di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival", promosso con il ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo. "La canzone 'Io sì/...Continuano le emozioni per Laura Pausini ma c’è anche un gran dispiacere per lei: per la prima volta la figlia resta a casa. Il primo viaggio importante senza Paola per Laura Pausini e Paolo Carta ma ...Annunciate le candidature per la cerimonia del 25 aprile Roma, 15 mar. (askanews) - C'è anche l'Italia tra le nomination degli Oscar 2021, che verranno assegnati il 25 aprile.