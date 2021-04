L’Atletico Madrid conferma la partecipazione alla Super Lega: “Partirà il prima possibile” (Di lunedì 19 aprile 2021) “L’Atlético de Madrid ha raggiunto un accordo con undici delle squadre di calcio più importanti d’Europa per formare una nuova competizione, la Super League , che sarà governata dai suoi Club fondatori e che nasce con il desiderio di essere la migliore competizione per club nel mondo“, si legge così nel comunicato che l’Atlético ha appena rilasciato e in cui si conferma di essere uno dei 12 membri fondatori della nuova Super League. I rojiblancos, con Miguel Ángel Gil Marín al timone, confermano che saranno al fianco di Milan, Arsenal, Chelsea, Barça, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham come uno dei 12 club fondatori a cui se ne aggiungeranno altri tre e che “Partirà il prima ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) “L’Atlético deha raggiunto un accordo con undici delle squadre di calcio più importanti d’Europa per formare una nuova competizione, laLeague , che sarà governata dai suoi Club fondatori e che nasce con il desiderio di essere la migliore competizione per club nel mondo“, si legge così nel comunicato che l’Atlético ha appena rilasciato e in cui sidi essere uno dei 12 membri fondatori della nuovaLeague. I rojiblancos, con Miguel Ángel Gil Marín al timone,no che saranno al fianco di Milan, Arsenal, Chelsea, Barça, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Reale Tottenham come uno dei 12 club fondatori a cui se ne aggiungeranno altri tre e che “il...

