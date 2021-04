Latina | fiori rubati al cimitero e festini a luci rosse a casa | le carte dell' inchiesta sul custode del camposanto

(Di lunedì 19 aprile 2021) commenta Aveva messo una telecamera a circuito chiuso in ogni stanzaa sua villa per riprendere i rapporti sessualie donne che faceva prostituire insua, chiedendo poi favori ai clienti: ...

News_24it : LATINA - «Le istituzioni non abbandonino i lavoratori dell’ipermercato Panorama che dopo oltre 25 anni lascerà Lat… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina fiori

... adiacente al camposanto monumentale di Sezze (). Secondo gli investigatori, le telecamere ... ma ci sarebbe anche un'ipotesi di peculato per l'appropriazione didurante le esequie e le ...... l'agenzia riporta alcune risultanze delle indagini dei carabinieri del comando diche ...una forma di peculato nei confronti del custode del cimitero anche riguardo all'appropriazione dei...Secondo le accuse, l'uomo si procurava inoltre legname da rivendere tagliando alberi del cimitero di Sezze. Nel mirino dei magistrati anche compravendite di loculi ...Arrestato dalla Polizia P.V.G. accusato di aver rubato all'interno del supermercato del centro commerciale Latina Fiori. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, però, non si tratta di un ladro come t ...