L'Atalanta (con Cagliari e Verona) ha votato per l'espulsione dalla Serie A di Juve, Inter e Milan (Di lunedì 19 aprile 2021) Per Atalanta, Verona e Cagliari, i tre club italiani "ribelli" che vanno in Superlega – Juventus, Inter e Milan – devono essere espulsi dalla Serie A e da ogni altra competizione. E hanno votato per questa misura in un primo infuocata consiglio di Lega di Serie A convocato d'urgenza dopo l'annuncio della creazione della nuova lega. Lo scrive Repubblica, riportato da Calcio e Finanza. "Il presidente Paolo Dal Pino e l'amministratore delegato Luigi De Siervo hanno messo sul piatto per l'approvazione il documento congiunto con la UEFA, che dichiarava l'opposizione delle Federazioni alla nascita della nuova competizione – scrive Calcio e Finanza. Tre società si sono invece dichiarate subito favorevoli all'allontanamento da ogni ...

