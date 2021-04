L’Assocalciatori | «Siamo preoccupati delle conseguenze della Superlega per i calciatori»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Associazione Italianaesprime la sua preoccupazione verso il progetto dilanciato ieri sera ed esploso come una bomba nel calcio europeo. L’AIC scrive: “L’Associazione Italianaprende atto, non senza preoccupazione,decisioni assunte nell’ambito del ProgettoSuper League europea. In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica, il nostro auspicio è che i nuovi formatcompetizioni internazionali per club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività dei campionati nazionali, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati. L’AIC non nasconde, inoltre, la ...