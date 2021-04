L'appello di Grillo per il figlio (accusato di stupro) è fuori luogo e fuori tempo (Di lunedì 19 aprile 2021) Con quello sfogo teatrale, "arrestate anche me", Beppe Grillo entra con tutto il suo peso nella vicenda giudiziaria che riguarda il figlio Ciro. E per carità: il desiderio di un padre di difendere il figlio va compreso e rispettato. Ma non dimentichiamo che Beppe è anche un leader di partito: e fa una certa impressione l'appello pubblico di quella che è pur sempre una personalità politica di primo piano, che entra a gamba tesa in un processo che deve ancora cominciare. E questo da parte di chi certo non ha fatto del garantismo la sua bandiera. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva, compreso il figlio di Grillo: ma è strano che il padre scopra questo principio liberale soltanto adesso, che ad essere toccata è la sua famiglia. Non solo: il ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Con quello sfogo teatrale, "arrestate anche me", Beppeentra con tutto il suo peso nella vicenda giudiziaria che riguarda ilCiro. E per carità: il desiderio di un padre di difendere ilva compreso e rispettato. Ma non dimentichiamo che Beppe è anche un leader di partito: e fa una certa impressione l'pubblico di quella che è pur sempre una personalità politica di primo piano, che entra a gamba tesa in un processo che deve ancora cominciare. E questo da parte di chi certo non ha fatto del garantismo la sua bandiera. Tutti sono innocenti fino a sentenza definitiva, compreso ildi: ma è strano che il padre scopra questo principio liberale soltanto adesso, che ad essere toccata è la sua famiglia. Non solo: il ...

Advertising

AngelaCavelli : RT @mptuitter: Il figlio di Grillo è innocente fino a prova contraria. Come tutti quelli che quel mondo politico-mediatico è abituato a co… - danieledv79 : RT @mptuitter: Il figlio di Grillo è innocente fino a prova contraria. Come tutti quelli che quel mondo politico-mediatico è abituato a co… - RaffaelePizzati : RT @mptuitter: Il figlio di Grillo è innocente fino a prova contraria. Come tutti quelli che quel mondo politico-mediatico è abituato a co… - gigioLuc : RT @libe_anna: Penso alle ragazze , non credute perché stuprate da un figlio eccellente. Immagino che altrimenti avrebbero messo alla gogna… - pbrex668 : RT @libe_anna: Penso alle ragazze , non credute perché stuprate da un figlio eccellente. Immagino che altrimenti avrebbero messo alla gogna… -