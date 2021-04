L’aerogiro di Ingenuity sul rosso Marte

Leggi su ilmanifesto

Un piccolo drone da sette etti e pale da quasi un metro e mezzo di diametro si è alzato in volo per 40 secondi. Non sarebbe proprio notizia da prima pagina, se non fosse che questo robotino automatizzato lo ha fatto a circa 285 milioni di chilometri da noi, e concretamente sul pianeta, nel cratere Jezero. L'agenzia spaziale statunitense, mai aliena a iperboli, l'ha paragonato al momento in cui i fratelli Wright fecero volare il primo velivolo a motore …