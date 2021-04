La vigilia di Verona-Fiorentina | le parole di Juric

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ivanha parlato ai microfoni alladi, primo match della trentaduesima giornata di Serie A 2020/2021. Giuseppe Iachini invece non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. In casavige il silenzio stampa e la squadra attualmente è in ritiro. Cosa ha dettoalladi? Il tecnico dall’Hellasha parlato della gara e ha anche accennato alla questione relativa alla Superlega. “Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita. Ieri abbiamo fatto un po’ di scarico mentre oggi abbiamo lavorato su alcune situazioni, domani mattina farò le mie scelte. Laè una squadra forte, è veramente difficile da spiegare come ...