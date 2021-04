La vetrina più bella di Udine: sfida del design tra i negozi del centro (Di lunedì 19 aprile 2021) È stato lanciato oggi il Window Shopping Contest di Udine design Week 2021, il progetto organizzato dal Museo del design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in partnership con Confindustria Udine e con il sostegno della Fondazione Friuli e di Banca di Udine, che coinvolgerà a colpi di design le vetrine di quindici negozi della città di Udine. “E’ un’inseminazione creativa – ha evidenziato Anna Aurora Lombardi, art director di UDW – che interesserà progettisti, produttori, commercianti, rappresentando l’intera filiera del Friuli che lavora”. Coadiuvata da Daniela Sacher, che si occupa direttamente del progetto, Lombardi ha presentato i partecipanti alla competizione, che sono: Tonini Interiors (azienda a supporto: Lavagnoli Marmi; progettista: ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 aprile 2021) È stato lanciato oggi il Window Shopping Contest diWeek 2021, il progetto organizzato dal Museo deldel Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) in partnership con Confindustriae con il sostegno della Fondazione Friuli e di Banca di, che coinvolgerà a colpi dile vetrine di quindicidella città di. “E’ un’inseminazione creativa – ha evidenziato Anna Aurora Lombardi, art director di UDW – che interesserà progettisti, produttori, commercianti, rappresentando l’intera filiera del Friuli che lavora”. Coadiuvata da Daniela Sacher, che si occupa direttamente del progetto, Lombardi ha presentato i partecipanti alla competizione, che sono: Tonini Interiors (azienda a supporto: Lavagnoli Marmi; progettista: ...

Advertising

Franco91701236 : Finalmente volete sapere la nostra vita vale piu di un diamante che si vede in un orefice che splende in vetrina - francobaietti : Finalmente volete sapere la nostra vita vale piu di un diamante che si vede in un orefice che splende in vetrina - 4ragazzi1D : RT @pdbergamo: ????????????Sosteniamo il #ddlzan e ci auguriamo che venga approvato al più presto. Per questo abbiamo esposto la bandiera arcob… - arkimiche : @l_angiolini @Antongiulio2 Eh si. Ora sono contentissima per la straordinaria vetrina che mi viene offerta, verrà p… - hannoverfairsIT : #HM21 anno dopo anno, @hannover_messe si conferma sempre più insostituibile vetrina dell’ #industria e luogo di co… -

Ultime Notizie dalla rete : vetrina più Accademia di Francia a Roma " Villa Medici: cinema e arte contemporanea al 'Festival di film della Villa' ... 'per fare di questo sito straordinario di Roma una vetrina dedicata al cinema. Il suo ... Una selezione di libri che aiutino a decifrare ciò che accade in Italia e nel mondo e capire i temi più caldi ...

L'Accademia di Francia a Roma " Villa Medici lancia il Festival di film della Villa ... per fare di questo sito straordinario di Roma una vetrina dedicata al cinema. Il suo ... creatori e creatrici, storici e storiche dell'arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni più ...

Dall'abbazia alla tavola degli italiani, birra liquori e profumi con acquisti on line latinaoggi.eu ... 'per fare di questo sito straordinario di Roma unadedicata al cinema. Il suo ... Una selezione di libri che aiutino a decifrare ciò che accade in Italia e nel mondo e capire i temicaldi ...... per fare di questo sito straordinario di Roma unadedicata al cinema. Il suo ... creatori e creatrici, storici e storiche dell'arte di alto livello in residenza annuale o per soggiorni...