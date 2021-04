(Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 2024 cambierà il format della. Addio ai gironi, prima fase composta da un mini campionato da dieci squadre. ROMA – Il format dellacambierà nel 2024. L’ha approvato le modifiche per rendere maggiormente competitiva la manifestazione e, soprattutto,re. E per farlo le squadre passeranno da 32 a 36., la prima fase La grande novità è rapprima fase. Addio ai gironi, la2024, se confermato il nuovo format, inizierà con un mini-campionato di 10 giornate. Le 36 squadre si affronteranno tra di loro (5 partite in ...

Advertising

PBPcalcio : La #Uefa risponde prontamente: “Ogni club e giocatore che partecipa alla Super League potrebbe essere bandito da tu… - GoalItalia : Il sindacato dei calciatori risponde all'UEFA: 'No all'esclusione dalle Nazionali' ?? - GoalItalia : La UEFA risponde alla #Superlega con la riforma della Champions League: 36 squadre e un girone unico dal 2024 ?? - notizie_milan : La Uefa risponde alla Superlega: presentata la nuova Champions League - AlessioSarnelli : @fRa_gAv @MatteoPedrosi Perchè poi, a essere equanimi, i grandi club hanno ragione a dire che si giocano tante part… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa risponde

Serve una guida per cecare di capire la nuova Champions League che partirà dal 2024, format chealla creazione della Superlega da parte di 12 club europei. Il numero uno della, Aleksander Ceferin l'ha presentata in giornata e durante il commento non ha fatto mancare una bordata ad ...L'alla creazione della Superlega con l'annuncio del nuovo format della Champions League: 36 squadre, divisioni in fasce e Playoff Prima la minaccia di pesanti sanzioni, poi direttamente la ...La Superlega spaventa tifosi e opinionisti. Ma il calcio è business da sempre, e anche rottura, come racconta la nascita della Premier League ...L'UEFA risponde alla creazione della Superlega con l'annuncio del nuovo format della Champions League: 36 squadre, divisioni in fasce e Playoff ...