La Uefa: "La Superlega è una proposta orribile". Il colosso americano JPMorgan: "Finanziamo noi" (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, dopo l’esecutivo riunito a Montreux, ha detto che “La Superlega è una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) Il presidente dell’Aleksander Ceferin, dopo l’esecutivo riunito a Montreux, ha detto che “Laè una, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati...

Advertising

pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - calciotoday_it : ???'#Agnelli è la più grande delusione, l'avidità che sconfigge tutti i valori umani' ?? #Ceferin si scaglia contro… - CapulaAndrea : Uefa obbliga riapertura degli stadi per poter partecipare all’europeo se no sede esclusa (deve pur guadagnarci dai… -