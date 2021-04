La Uefa annuncia: “Manchester City, Chelsea e Real Madrid espulse dalle semifinali di Champions League” (Di lunedì 19 aprile 2021) L’effetto Superlega sulla Champions League si fa sentire immediatamente. Jesper Moller membro dell’esecutivo Uefa ha fatto sapere che Manchester City, Chelsea e Real Madrid rischiano l’esclusione dalle semifinali di Champions League. Tutti e tre i club sono tra i fondatori della Superlega, progetto antagonista alla nuova Champions League presentata oggi da Ceferin con tato di bordata ad Andrea Agnelli. Insomma tre delle quattro semifinaliste di questa stagione rischiano di non partecipare più all’attuale Champions League. Jesper Moller sulla questione ha detto: “Manchester ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 aprile 2021) L’effetto Superlega sullasi fa sentire immediatamente. Jesper Moller membro dell’esecutivoha fatto sapere cherischiano l’esclusionedi. Tutti e tre i club sono tra i fondatori della Superlega, progetto antagonista alla nuovapresentata oggi da Ceferin con tato di bordata ad Andrea Agnelli. Insomma tre delle quattroste di questa stagione rischiano di non partecipare più all’attuale. Jesper Moller sulla questione ha detto: “...

