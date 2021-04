La Ue: “All’Italia 54 milioni di dosi di vaccini anti Covid”. Scuola: dal 26 aprile tutti in presenza (Di lunedì 19 aprile 2021) In Italia sono ormai oltre 15 milioni i cittadini che hanno ricevuto una dose del vaccino contro il Coronavirus. E dall’Unione europea, per bocca del commissario Breton, arriva una rassicurazione: “Nei prossimi tre mesi avrete 54 milioni di vaccini dei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. Da oggi 19 aprile, intanto, tornano a Scuola 8 studenti su 10 e da lunedì prossimo, 26, nelle zone gialle e arancioni saranno tutti di nuovo in presenza in classe. L’annuncio da Fazio “Nei prossimi tre mesi avrete 54 milioni di vaccini dei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. Così, ieris era 18 aprile in tv a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, il commissario ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 aprile 2021) In Italia sono ormai oltre 15i cittadini che hanno ricevuto una dose del vaccino contro il Coronavirus. E dall’Unione europea, per bocca del commissario Breton, arriva una rassicurazione: “Nei prossimi tre mesi avrete 54didei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. Da oggi 19, intanto, tornano a8 studenti su 10 e da lunedì prossimo, 26, nelle zone gialle e arancioni sarannodi nuovo inin classe. L’annuncio da Fazio “Nei prossimi tre mesi avrete 54didei quattro finora approvati, cioè tre volte di più di quelli ricevuti finora”. Così, ieris era 18in tv a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, il commissario ...

