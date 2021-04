La Turchia nel mirino delle milizie filoiraniane in Iraq

Advertising

Mov5Stelle : Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxelles dopo il vertice ris… - LiaQuartapelle : Sono molti anni che l’atteggiamento e le scelte di Erdogan allontanano la Turchia dagli alleati e dai partner strat… - RadioRadicale : #Turchia: navi da guerra britanniche salperanno per il Mar Nero nel mezzo delle crescenti tensioni tra #Ucraina e… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Medio Oriente: Il dilemma del nucleare: Di Raffaele De Bartolo Ankara. Lo scorso marzo Turchia e Russia hanno annunciato… - reportdifesa : Medio Oriente: Il dilemma del nucleare: Di Raffaele De Bartolo Ankara. Lo scorso marzo Turchia e Russia hanno annun… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia nel

la Repubblica

Tra queste, la gara inaugurale in programma venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico e che vedrà di frontee Italia. Roma Capitale, FIGC e tutti gli stakeholder coinvoltiprogetto (Governo, ...L'operazione apre una finestra per un nuovo ruolo dellanord dell'Iraq, che va oltre le sue attività contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Il presidente del governo ...L’attacco a una base turca nella città di Bashiqa, nel nord dell’Iraq, sembra segnalare l’inizio di una nuova fase nello scontro militare con l’Iran sul suolo iracheno. Leggi ...Niente da fare per Sara Errani, impegnata nel primo turno del WTA di Istanbul (Turchia). L'azzurra (n.112 del mondo) è stata sconfitta dalla croata (wild card) Ana Konjuh per 7-5 6-2 in 1 ora e 38 min ...