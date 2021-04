“La trattavano così”. Il vip a bomba su Amici 20, la rivelazione sull’eliminazione di Martina fa discutere (Di lunedì 19 aprile 2021) ‘Amici 20’ si appresta a vivere una nuova puntata del serale, che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 24 aprile. Nello scorso appuntamento ha salutato tutti definitivamente la ballerina Martina Miliddi, la quale ha dunque dovuto rinunciare al suo sogno di vincere il programma. Alcune ore fa una persona che sa di ciò che sta parlando, vista la sua esperienza, ha voluto dire la sua sulla esperienza dell’ormai ex allieva del programma di Maria De Filippi. Parole che sono destinate a far discutere ancora a lungo. A proposito della trasmissione Mediaset, è stata premiata dagli ascolti televisivi. Nella serata di sabato 17 aprile 2021, su Rai1 Sotto Copertura 2 in replica – dalle 21:38 alle 00:48 – ha conquistato 2.875.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Amici – dalle 21:32 alle 00:50 – ha raccolto davanti al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) ‘20’ si appresta a vivere una nuova puntata del serale, che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 24 aprile. Nello scorso appuntamento ha salutato tutti definitivamente la ballerinaMiliddi, la quale ha dunque dovuto rinunciare al suo sogno di vincere il programma. Alcune ore fa una persona che sa di ciò che sta parlando, vista la sua esperienza, ha voluto dire la sua sulla esperienza dell’ormai ex allieva del programma di Maria De Filippi. Parole che sono destinate a farancora a lungo. A proposito della trasmissione Mediaset, è stata premiata dagli ascolti televisivi. Nella serata di sabato 17 aprile 2021, su Rai1 Sotto Copertura 2 in replica – dalle 21:38 alle 00:48 – ha conquistato 2.875.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5– dalle 21:32 alle 00:50 – ha raccolto davanti al ...

Advertising

te_naye : @giulypier13 Ma non era così con la marcuzzi, si trattavano temi più seri - simostarda : @BeatriceBella16 Giusto così, io da tirocinante spesso ho quasi insultato oss e infermiere/I che trattavano di merd… - LuxorSabatini : @LaBombetta76 @Sevy_ @SimoneBonzanini Perché LA SCIENZA FUNZIONA COSÌ. Fino a 500 anni fa trattavano come tu stai t… - iHvgLeo : un liceo così pieno di merda non l'ho mai visto. sono scappato al secondo anno perché letteralmente mi trattavano d… - Mohanna75979281 : RT @0NLYTHEBR4V3: mio padre durante il mv di history 'ma non erano cinque? ' *io che gli spiego cos'è successo, come li trattavano e gli fa… -

Ultime Notizie dalla rete : trattavano così In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile: "Così i vitalizi anche a mafiosi e terroristi" ... così può diventare più green Il manifesto. Legambiente e Fillea chiedono di prorogare la misura ... banchetti su Instagram, blog culinari? di Maurizio Di Fazio Andrea di Giovanni "Prima mi trattavano ...

Jorginho si racconta: 'A Verona alloggiavo in un monastero, volevo mollare tutto' Jorginho è un pilastro della Nazionale di Roberto Mancini, così come lo è stato del Napoli di Sarri ed ora al Chelsea. Eppure in un momento particolare della ...quel periodo e le persone ci trattavano ...

La comunità delle torture, bastoni e acqua gelata: così trattavano gli ospiti disabili leggo.it ...può diventare più green Il manifesto. Legambiente e Fillea chiedono di prorogare la misura ... banchetti su Instagram, blog culinari? di Maurizio Di Fazio Andrea di Giovanni "Prima mi...Jorginho è un pilastro della Nazionale di Roberto Mancini,come lo è stato del Napoli di Sarri ed ora al Chelsea. Eppure in un momento particolare della ...quel periodo e le persone ci...