La tragica morte di Salvo la Mantia | domani l’autopsia | ipotesi caduta o aggressione

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si svolgeràmattinasul corpo diLa, il monrealese di 41 anni, morto per cause fino a oggi misteriose all’ospedale Civico di Palermo, dopo essere stato trovato esanime all’interno della sua casa di Monreale. Lo ha disposto la Procura della Repubblica di Palermo che ha aperto un fascicolo d’inchiesta al fine di fare piena luce sullavicenda. L’inchiesta sulladi LaLa, 41 anni, è deceduto al Civico dopo quasi due giorni di coma. Il 118 lo ha caricato dalla sua casa già in gravissime condizioni. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo purtroppo senza esito. Sulladel monrealese è stato aperto un fascicolo dai procuratori palermitani che hanno ...

... regolamenti, ordini e discipline) e l'eventocome si è concretamente verificato". Gli autori ... stante la delicatezza della vicenda esaminata, si ritiene si sia trattato dunque di una...Il 25 aprile è la data in cui l'Italia ha chiuso la pagina piùdella propria storia, dopo ... nel giorno dellanel 1945 (20 aprile), e per la festa della liberazione alla targa ...MARCONIA DI PISTICCI – Potrebbe esserci la forte velocità, tra le concause del tragico incidente stradale, avvenuto nella serata di domenica in via Quattro Caselli a Marconia di Pisticci. La vittima è ...La Regina Elisabetta non festeggerà il suo 95esimo compleanno, che cade il prossimo 21 aprile, come da usanza della famiglia inglese ...