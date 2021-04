La testimonianza di Francesca | “Stessi orari | stesse competenze | stesse mansioni Ma guadagno il 30% in meno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Quando ho visto la foto dell’infermiera stremata dai turni massacranti nel momento peggiore dell’emergenza sanitaria ho iniziato a piangere”.era anche lei in prima linea in ospedale. Anche lei distrutta dal lavoro a ciclo continuo, spinta dal desiderio di voler dare di più, provata psicologicamente da una situazione critica. Con una solo differenza:è una lavoratrice di serie B. Svolge lo stesso lavoro di Elena Pagliarini, l’operatrice sanitaria fotografata addormentata con il capo appoggiato sulla scrivania durante la prima ondata della pandemia. Ma non è un dipendente pubblico di un’azienda ospedaliera. Ha un contratto con una cooperativa del Lazio che ha vinto un appalto di servizi indetto da un’Asl di Roma. Non vuole fornire troppi dettagli perché teme di essere riconosciuta e di perdere in futuro quello che ha. Ma vuole ...