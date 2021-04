La svolta di Biden sul clima: pronto ad annunciare la riduzione delle emissioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Joe Biden lo aveva promesso in campagna elettorale. Avrebbe sterzato bruscamente la politica, rispetto al suo predecessore, sulla lotta ai cambiamenti climatici, che per Trump semplicemente non ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) Joelo aveva promesso in campagna elettorale. Avrebbe sterzato bruscamente la politica, rispetto al suo predecessore, sulla lotta ai cambiamentitici, che per Trump semplicemente non ...

Ultime Notizie dalla rete : svolta Biden La svolta di Biden sul clima: pronto ad annunciare la riduzione delle emissioni Infatti Biden, in vista del summit globale sul clima che ospiterà giovedì e venerdì, in collegamento online con 40 capi di stato, potrebbe svelare un aggiornamento dell'obiettivo delle riduzioni di ...

Russia, Cina, Iran. Cento giorni per la svolta Biden Gli effetti di lungo periodo del Covid - 19 Altre sfide per la politica estera di Biden si mostreranno nel medio - lungo periodo. La pandemia rimane una sfida enorme per molto Paesi nel mondo, anche ...

Suga-Biden, Superlega e altre notizie interessanti La Russia ha ordinato la chiusura fino a ottobre 2021 dello Stretto di Kerc fra Mar d’Azov e Mar Nero, inviandovi rinforzi navali (15 imbarcazioni dal Caspio, due navi da guerra dal Baltico). Nel frat ...

