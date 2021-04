La SuperLega spacca l' Europa del pallone e della politica

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) Forse, niente come le scosse (quelle vere) nel mondo del calcio riesce a svelare i rapporti (quelli veri, non la versione edulcorata per i media) tra i potenti dell’economia e i potenti. La nascitaSuper Lega, circolo esclusivo di 12 club super-ricchi,il mondo del, ma anche quelloeuropea tra contrari alla Johnson, Macron, Draghi e anche Orban; leader che nicchiano come Merkel; o che tendono al parere favorevole come Sanchez. Eppure, nel giro di nemmeno 24 ore dall’annuncio, questo nuovo progetto è diventata metaforanegazione dei valori fondanti dell’Ue. Timida la Commissione Europea, scatenato tra i contrari il presidente del Parlamento Ue David Sassoli. Critico Mario Draghi: “Il governo ...