(Di lunedì 19 aprile 2021) Arriva la, il torneo tra alcuni dei club più potenti del continente, 12 squadre, sei inglesi: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea; tre spagnole: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid; tre italiane: Inter, Milan e Juventus. L’obiettivo è arrivare a venti società, con PSG e Bayern Monaco che, con sdegno, hanno detto no. Una autentica rivoluzione, nel nome degli sponsor e dei diritti televisivi, di quel marketing che, come scriviamo da tempo, ha sostituito il dribbling, degli affari che hanno preso il postofantasia, del denaro che ha messo da parte i sentimenti. Ovviamente è scoppiata la rivolta. Uefa, FIGC, Legae le altre federazioni coinvolte si sono messe di traverso, parlando di un “progetto cinico”. E promettendo provvedimenti severi per i reprobi. Ma la ...

Advertising

MatteoPlateroti : RT @HuffPostItalia: La Superlega rappresenta la fine del calcio dei sogni e della poesia - HuffPostItalia : La Superlega rappresenta la fine del calcio dei sogni e della poesia - robertinofuffol : Ma in tutto questo, perché il Tottenham? Cosa mi rappresenta, esattamente? #SuperLega #SuperLeague - SuperVito89 : La #SuperLega si farà per puro spirito di sopravvivenza dei maggiori club europei. È questo il fil rouge che li acc… - Ale17Guerrera : @rajonee09 @SimoneMaloni Chi è un vero tifoso boicotta il meccanismo assolutistico ed io farò così. Ognuno è libero… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega rappresenta

? NO CHAMPIONS - 'Ribadisco il nostro no alla. L'unica riforma percorribile è ... I CAMPIONATI - 'Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioniun valore ...parla gravina ? "Ribadisco il nostro no alla- dice il numero uno Figc Gabriele Gravina ... Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioniun valore aggiunto per ...Il presidente dell’Uefa attacca direttamente i 12 club che hanno dato vita al nuovo ente calcistico. E avverte i calciatori: «Chi parteciperà e giocherà nella Super League non potrà rappresentare la p ...“LA SUPERLEGA? UNO SPUTO IN FACCIA A CHI AMA IL CALCIO ... "Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioni rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi torneo internazionale, vogliamo ...