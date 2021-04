"La Superlega non esiste, accadrà di tutto". La rovina del calcio? Uefa, la rabbia della Christillin (Di lunedì 19 aprile 2021) Il caso-Superlega, e il caos nel mondo del calcio, tengono ovviamente banco anche a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Lo strappo di Juve, Inter e Milan, insieme ad altri club europei, fa discutere e preoccupa: che ne sarà della Serie A? Davvero il massimo campionato, e anche la Champions League, escluderanno i nostri top-club? Gli scenari sono clamorosi e sportivamente drammatici. E a fare il punto della situazione, ecco ospite in collegamento Evelina Christillin, membro del board di Uefa-Fifa. La posizione della Uefa espressa in giornata è durissima: esclusione da tutte le competizioni dei club scissionisti, più il divieto di giocare con le nazionali dei giocatori che militano in questi club. E la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Il caso-, e il caos nel mondo del, tengono ovviamente banco anche a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Lo strappo di Juve, Inter e Milan, insieme ad altri club europei, fa discutere e preoccupa: che ne saràSerie A? Davvero il massimo campionato, e anche la Champions League, escluderanno i nostri top-club? Gli scenari sono clamorosi e sportivamente drammatici. E a fare il puntosituazione, ecco ospite in collegamento Evelina, membro del board di-Fifa. La posizioneespressa in giornata è durissima: esclusione da tutte le competizioni dei club scissionisti, più il divieto di giocare con le nazionali dei giocatori che militano in questi club. E la ...

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - LoreTheGoalie : @CucchiRiccardo 2/2 di una vittoria sul campo dopo immani sacrifici. Nella SuperLega la presenza nessuno se la guad… - Gianlui78807380 : @Eurosport_IT Difatti si parla di Superlega. Ma forse non lo sanno -