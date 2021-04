La Superlega la farei su Netflix, voglio essere il vecchio burbero che schiatta il pallone (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo so, la scorsa settimana non ho fatto il pezzo, ma vogliate scusarmi, il fatto è che sono rimasto fermo a ridere su Quagliarella che dice a Gattuso: Mister, staje facenne ‘a telecronaca. È divertente, e va bene anche la risposta di Gattuso. In quest’anno strano ciò che urlano gli allenatori a bordocampo è amplificato, in alcuni casi può diventare insopportabile e Gattuso, con Conte e qualcun altro, è quello che urla di più. Ieri sera comunque l’Inter ma che ci importa, dobbiamo occuparci della Superlega. Ovvero, riusciranno i loro eroi, cioè le banche (la più grande banca del mondo) a salvare Real, Barcellona e le altre dal baratro del dissesto finanziario nel quale ballano? Staremo a vedere. Ci sono già i saggi che ci spiegano l’inevitabilità della Superlega, ci guardano come si guarda un ingenuo. E non pensano, questi saggi, che ne sappiamo forse ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo so, la scorsa settimana non ho fatto il pezzo, ma vogliate scusarmi, il fatto è che sono rimasto fermo a ridere su Quagliarella che dice a Gattuso: Mister, staje facenne ‘a telecronaca. È divertente, e va bene anche la risposta di Gattuso. In quest’anno strano ciò che urlano gli allenatori a bordocampo è amplificato, in alcuni casi può diventare insopportabile e Gattuso, con Conte e qualcun altro, è quello che urla di più. Ieri sera comunque l’Inter ma che ci importa, dobbiamo occuparci della. Ovvero, riusciranno i loro eroi, cioè le banche (la più grande banca del mondo) a salvare Real, Barcellona e le altre dal baratro del dissesto finanziario nel quale ballano? Staremo a vedere. Ci sono già i saggi che ci spiegano l’inevitabilità della, ci guardano come si guarda un ingenuo. E non pensano, questi saggi, che ne sappiamo forse ...

