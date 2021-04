La Superlega ha fatto il miracolo: l’Uefa ora è la Caritas, la Fifa s’atteggia a Unesco (Di lunedì 19 aprile 2021) C’è stato un momento, supponiamo imbarazzante, in cui all’Eca riunitasi d’urgenza si sono resi conto che tra i convenuti mancava qualcuno. Il Presidente, che fino ha fatto il Presidente? Nel mentre Andrea Agnelli, il Presidente non più tale a loro insaputa, era già Vicepresidente della Superlega. In quelle poche ore, forse minuti, di stupore s’è consumato uno strappo concettuale, e comunicativo, persino indipendente delle rivendicazioni più o meno romantiche dello sport: “Contano solo i soldi” è diventato un brand. Un manifesto. Una linea politica esplicitata con orgoglio. Sbattuta in faccia al mondo che fino a tre secondi prima ancora s’atteggiava a verginello. I soldi?! Ma mica si può urlarlo così, ai quattro venti, screanzati! La stanno raccontando tutti come un blitz immorale, portato a termine da un manipolo di miliardari ribelli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) C’è stato un momento, supponiamo imbarazzante, in cui all’Eca riunitasi d’urgenza si sono resi conto che tra i convenuti mancava qualcuno. Il Presidente, che fino hail Presidente? Nel mentre Andrea Agnelli, il Presidente non più tale a loro insaputa, era già Vicepresidente della. In quelle poche ore, forse minuti, di stupore s’è consumato uno strappo concettuale, e comunicativo, persino indipendente delle rivendicazioni più o meno romantiche dello sport: “Contano solo i soldi” è diventato un brand. Un manifesto. Una linea politica esplicitata con orgoglio. Sbattuta in faccia al mondo che fino a tre secondi prima ancorava a verginello. I soldi?! Ma mica si può urlarlo così, ai quattro venti, screanzati! La stanno raccontando tutti come un blitz immorale, portato a termine da un manipolo di miliardari ribelli ...

