La Superlega è il tradimento del sogno democratico

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il destino, si sa, certe volte è beffardo, altre ironico, di sicuro spesso ha il pregio di squarciare il velo che divide il presente dal futuro. Non deve stupire quindi che l’annuncio di 12 club europei della volontà di rivoluzionare il mondo del pallone per come l’abbiamo conosciuto - creando unadi squadre sempre presenti per blasone e potenza economica - sia arrivato in Italia nello stesso giorno in cui l’Atalanta ha battuto la Juventus (una delle formazioni italiane scissioniste assieme a Milan e Inter), scavalcandola in classifica e mettendola a rischio partecipazione della prossima Champions’ League. E’ la storia di Davide contro Golia, il club di provincia che ha saputo scalare le gerarchie non grazie ai soldi ma alla bravura, al coraggio, al talento, all’intuizione, alle capacità manageriale, prima in Italia e poi da un paio d’anni anche in Europa. ...