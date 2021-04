La Superlega e il precedente nel basket che non ha insegnato nulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Seguendo l’evoluzione legislativa italiana in materia di sport, cominciata in maniera significativa negli anni Ottanta, emerge in modo chiaro come la maggior parte degli impulsi che poi hanno portato all’elaborazione di una disposizione arrivino dal calcio. I motivi si collegano principalmente ad un impatto economico di livello, che ha richiesto prima di altre discipline una forte regolamentazione: dal lavoro alla libertà di trasferimento dei professionisti comunitari, dallo scopo di lucro agli agenti sportivi e così via. Le forme di questo fenomeno hanno avuto tratti più o meno simili nei Paesi in cui il calcio ricopre il ruolo di sport più seguito, eppure le grandi istituzioni si sono fatte cogliere alla sprovvista, o comunque non hanno trovato le misure preventive adatte, quando è stata annunciata la creazione di una Superlega. La sensazione di sgomento e di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Seguendo l’evoluzione legislativa italiana in materia di sport, cominciata in maniera significativa negli anni Ottanta, emerge in modo chiaro come la maggior parte degli impulsi che poi hanno portato all’elaborazione di una disposizione arrivino dal calcio. I motivi si collegano principalmente ad un impatto economico di livello, che ha richiesto prima di altre discipline una forte regolamentazione: dal lavoro alla libertà di trasferimento dei professionisti comunitari, dallo scopo di lucro agli agenti sportivi e così via. Le forme di questo fenomeno hanno avuto tratti più o meno simili nei Paesi in cui il calcio ricopre il ruolo di sport più seguito, eppure le grandi istituzioni si sono fatte cogliere alla sprovvista, o comunque non hanno trovato le misure preventive adatte, quando è stata annunciata la creazione di una. La sensazione di sgomento e di ...

