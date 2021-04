La Superlega di calcio diventa un caso politico. Johnson: “Farò tutto il possibile per fermarla”. Macron: “Una minaccia al merito sportivo” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Farò tutto il possibile per fermare questo progetto“. Parola di Boris Johnson, primo ministro della Gran Bretagna, che si schiera contro la Superlega,la nuova competizione fondata da 12 squadre annunciate nella notte. Ne faranno parte Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham in qualità di club fondatori, mentre è previsto che altri 3 club aderiranno prima della stagione inaugurale. Un cambiamento epocale che sta terremotando il mondo del calcio europeo. E siccome il pallone è lo sport più diffuso al mondo, la notizia è diventata immediatamente un vero e proprio caso politico, anche su invito della Uefa che domenica pomeriggio aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) “ilper fermare questo progetto“. Parola di Boris, primo ministro della Gran Bretagna, che si schiera contro la,la nuova competizione fondata da 12 squadre annunciate nella notte. Ne faranno parte Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham in qualità di club fondatori, mentre è previsto che altri 3 club aderiranno prima della stagione inaugurale. Un cambiamento epocale che sta terremotando il mondo deleuropeo. E siccome il pallone è lo sport più diffuso al mondo, la notizia èta immediatamente un vero e proprio, anche su invito della Uefa che domenica pomeriggio aveva ...

