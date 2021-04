La Super Lega riesce a mettere d' accordo tutto il mondo della politica | italiano ed europeo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il torneo dei ricchi, provocherà un danno enorme ai campionati nazionali e internazionali come Champions ed Europa League. Si profila quindi una guerra durissima. Basti pensare alla nostra serie a ...

Il torneo dei ricchi, provocherà un danno enorme ai campionati nazionali e internazionali come Champions ed Europa League. Si profila quindi una guerra durissima. Basti pensare alla nostra serie a ...League con Juve, Milan e Inter. Furiose Uefa e Fifa, no diSerie ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, e i premier britannico e italiano, Boris Johnson e Mario Draghi attaccano l'accordo tra 12 club europei per ...Roma, 19 apr. (askanews) - Tifosi contrari alla nascita della Super League, composta da 12 club europei di calcio che hanno dato vita a una ...