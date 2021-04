La Siria al voto. Uno Stato allo stremo nelle mani di Assad (Di lunedì 19 aprile 2021) Come se nulla fosse successo (o stesse ancora succedendo, dopo dieci anni di guerra), in Siria si torna a votare. Il rais Bashar el Assad ha convocato le elezioni presidenziali per il 26 maggio, e si andrà alle urne senza nessuna forma non tanto di accordo, quanto di dialogo, con le opposizioni (né i curdi né i gruppi armati e non arabi). Nemmeno la Comunità internazionale – qui leggasi Onu, Ue, Usa – è parte dell’intesa elettorale, difesa invece da Russia e Iran che da anni si impegnano per puntellare il regime. Quattrocentosettantamila morti, centomila persone scomparse (probabilmente eliminate dai Mukhabarat Assadisti), undici milioni di rifugiati che hanno cambiato il contesto sociale di Paesi come Libano, Giordania, Iraq, creato tensioni in Turchia e Europa. La Siria è tutt’altro che un conflitto risolto, è una ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 aprile 2021) Come se nulla fosse successo (o stesse ancora succedendo, dopo dieci anni di guerra), insi torna a votare. Il rais Bashar elha convocato le elezioni presidenziali per il 26 maggio, e si andrà alle urne senza nessuna forma non tanto di accordo, quanto di dialogo, con le opposizioni (né i curdi né i gruppi armati e non arabi). Nemmeno la Comunità internazionale – qui leggasi Onu, Ue, Usa – è parte dell’intesa elettorale, difesa invece da Russia e Iran che da anni si impegnano per puntellare il regime. Quattrocentosettantamila morti, centomila persone scomparse (probabilmente eliminate dai Mukhabaratisti), undici milioni di rifugiati che hanno cambiato il contesto sociale di Paesi come Libano, Giordania, Iraq, creato tensioni in Turchia e Europa. Laè tutt’altro che un conflitto risolto, è una ...

Advertising

Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri??????Dosi Moderna in ritardo: rabbia dei cantoni.????Ticino, Comunali: PPD e Lega in calo, PLR e PS su. Oggi… - KarimPierini : RT @mauriziocanetta: #permattinieri??????Dosi Moderna in ritardo: rabbia dei cantoni.????Ticino, Comunali: PPD e Lega in calo, PLR e PS su. Oggi… - mauriziocanetta : #permattinieri??????Dosi Moderna in ritardo: rabbia dei cantoni.????Ticino, Comunali: PPD e Lega in calo, PLR e PS su. O… - CpiMaci : E certo, loro non hanno la democrazia come invece abbiamo noi. Loro votano, noi no!!! - YasminSharaf11 : @laregione In un regime dittatoriale il risultato si sa già. Il voto dal popolo siriano sia dentro sia fuori al pae… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria voto Notizie nascoste del 19 aprile 2021 ... Filippo Grandi e il Cardinal Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria. In appendice al rapporto il ... Dopo la recente votazione al Senato di un testo in cui si è chiesto al Governo con un voto unanime (...

ANSAmed - Agenda settimanale dal 19 al 25 aprile MARTEDI' 20 APRILE L'AIA - Gli Stati membri dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche si incontrano per un possibile voto sulle sanzioni contro la Siria. BRUXELLES - Riunione dei ...

La Siria al voto. Uno Stato allo stremo nelle mani di Assad Formiche.net Elezioni presidenziali in Siria? Si terranno il 26 maggio Le elezioni presidenziali in siria si svolgeranno il 26 maggio. Per molti sono le enessime elezioni false, ma vediamo nel dettaglio.

Le elezioni presidenziali in Siria si terranno il 26 maggio Domenica il parlamento siriano ha stabilito che le elezioni presidenziali si terranno il 26 maggio: saranno le seconde presidenziali da quando è iniziata ...

... Filippo Grandi e il Cardinal Mario Zenari, nunzio apostolico in. In appendice al rapporto il ... Dopo la recente votazione al Senato di un testo in cui si è chiesto al Governo con ununanime (...MARTEDI' 20 APRILE L'AIA - Gli Stati membri dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche si incontrano per un possibilesulle sanzioni contro la. BRUXELLES - Riunione dei ...Le elezioni presidenziali in siria si svolgeranno il 26 maggio. Per molti sono le enessime elezioni false, ma vediamo nel dettaglio.Domenica il parlamento siriano ha stabilito che le elezioni presidenziali si terranno il 26 maggio: saranno le seconde presidenziali da quando è iniziata ...