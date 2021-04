La Serie A si spacca: Marotta e Agnelli nel mirino (Di lunedì 19 aprile 2021) Un lungo confronto, a tratti molto acceso, e un secondo appuntamento in programma in presenza già nei prossimi giorni. La riunione informale tra i 20 club della Serie A sul tema Superlega andata in scena oggi in videoconferenza ha visto la maggioranza dei club confermare la posizione della Lega resa nota ieri, ma non sono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Un lungo confronto, a tratti molto acceso, e un secondo appuntamento in programma in presenza già nei prossimi giorni. La riunione informale tra i 20 club dellaA sul tema Superlega andata in scena oggi in videoconferenza ha visto la maggioranza dei club confermare la posizione della Lega resa nota ieri, ma non sono L'articolo

Advertising

repubblica : Il progetto della #superlega spacca la Lega di serie A. Si profila una stagione di ricorsi e battaglie in tribunale… - GabrieleMuccino : @MarroneEmma spacca anche come attrice! Orgoglioso di aver avvertito in tempi non scontati il suo talento e il sacr… - mayoraltitolare : RT @CalcioFinanza: Serie A, Marotta nel mirino di Preziosi e Cairo: 'Si dimetta da consigliere Figc e si vergogni' - Devizzz_ : RT @CalcioFinanza: Serie A, Marotta nel mirino di Preziosi e Cairo: 'Si dimetta da consigliere Figc e si vergogni' - Doxen_III : RT @CalcioFinanza: Serie A, Marotta nel mirino di Preziosi e Cairo: 'Si dimetta da consigliere Figc e si vergogni' -