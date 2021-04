La rubrica de Ermatto De Maria- Sangiovanni | “Bella Storia”

Leggi su quellochetuttivoglionosapere

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ho sempre pensato che le belle storie non esistessero, o meglio, ho pensato che esistessero ma solo dietro compromesso, perché insomma, chi è felice davvero? Nessuno, ve lo dico io. Possiamo provare però, ad essere felici in piccole dosi, per poter raccontare le nostre “belle storie”. Succede che una mattina ti svegli, hai 17 anni e fuori piove. Piove perché è novembre, piove, come ogni giorno su quel palazzo grigio scuro che hai sempre sognato di lasciare, almeno per un po’ di tempo. Hai un’ideaprecisa in testa, totalmente a fuoco e speri che qualcuno riesca a vederla nitida come te. Non ti aspetti nulla eppure mentre fuori piove sei davanti a milioni di persone e stai cantando quella maledetta canzone che, chissà quante volte hai modificato, il testo, la musica, ma comunque tu la fai uscire dal quel palazzo e “wow” nel giro di 2 minuti , nemmeno il tempo ...