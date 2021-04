La “ristometeorologia” La nuova scienza della ristorazione secondo lo scellerato duo Draghi-Speranza

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’ennesima buffonata! Il “pronti partenza e via” del governo ci sarà, ma solo per coloro i quali avranno lo spazio all’aperto. Ristoranti e bar dovranno sottostare all’ennesima regola scellerate: “dal 26 aprile potranno riprendere a lavorare nelle regioni in fascia gialla, sia a pranzo che a cena, ma solo facendo sedere i propri clienti all’esterno”, si legge tra le righe de La Stampa. Ovviamente la suddetta condizione non è un dettaglio di poco conto, anzi. Punto primo, c’è da considerare che “per molti tale condizione significa restare chiusi un altro mese”, in vista del 1°giugno, ossia la prossima data in cui si guarda per la ripartenza del servizio anche all’interno dei locali. “Così viene prolungato il lockdown per oltre 116mila pubblici esercizi” avvertono dall’associazione di categoria di Roma. “La metà degli esercenti a Roma non ha tavoli all’aperto, non potrà riaprire, ...