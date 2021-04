La renziana Conti candidata alle primarie del centro - sinistra per il sindaco di Bologna (Di lunedì 19 aprile 2021) L'esponente di Italia Viva Isabella Conti ha deciso di candidarsi alle primarie del centro - sinistra di Bologna per scegliere il candidato sindaco: "Ho dedicato a San Lazzaro tutta la mia vita ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) L'esponente di Italia Viva Isabellaha deciso di candidarsideldiper scegliere il candidato: "Ho dedicato a San Lazzaro tutta la mia vita ...

Advertising

ZinosK67 : Isabella Conti mi piace un bel po'....se non fosse renziana sarebbe perfetta.... #Bologna #comunali2021 - maurizifo : @rep_bologna La Conti e' renziana , questo non gioca a suo favore , per il resto Isabella tutta la vita - Franco32656300 : RT @rinaldi_milena: @P_M_1960 @Franco32656300 Il nostro sindaco è Isabella Conti. Secondo migliore di Italia, Renziana. Ha forti valori di… - rinaldi_milena : @P_M_1960 @Franco32656300 Il nostro sindaco è Isabella Conti. Secondo migliore di Italia, Renziana. Ha forti valori… - ClaRosignoli : SI SÌ SI ?????????? Comunali Bologna, la candidata renziana Isab… -