La reazione di Nadal | il ritorno di Sinner e Musetti | tre motivi per seguire Barcellona

(Di lunedì 19 aprile 2021) Come reagirà Rafaalla sconfitta di Montecarlo, letteralmente piegato da Andrey Rublev ai quarti di finale?, torneo che parte oggi è un altro dei suoi regni. Lì, come nel Principato, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : reazione Nadal

La Gazzetta dello Sport

Come reagirà Rafaalla sconfitta di Montecarlo, letteralmente piegato da Andrey Rublev ai quarti di finale? Barcellona, torneo che parte oggi è un altro dei suoi regni. Lì, come nel Principato, ha già vinto 11 ...... che ha lasciato appena quattro game a(sulla terra rossa) tra il primo e il terzo set. In mezzo c'era stata ladi Rafa nel secondo set, ma poi è tornato a crescere impetuoso il ...La vittoria di Andrey Rublev ai Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo sul favorito numero uno del torneo Rafael Nadal ha colto di sorpresa non solo i tifosi ma la maggior parte degli addetti ...Andrey Rublev ha conquistato le chiavi per la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021, girandole adeguatamente ai danni di Casper Ruud, quest'ultimo sconfitto per 6-3, 7-5. Il russo affronterà Stef ...