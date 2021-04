La reazione dei quotidiani inglesi alla Super Lega: “Atto criminale contro i fans” (Di lunedì 19 aprile 2021) I quotidiani inglesi hanno usato parole forti per descrivere la decisione di 12 top club europei di fondare la Super Lega. Il Mirror parla di “Atto criminale contro i tifosi” nella sua apertura schierandosi apertamente contro questa svolta. Il Guardian parla di spaccatura: “Il calcio si divide sul progetto della Super Lega”. Mentre il Times cita il tweet del presidente Boris Johnson che descrive “folle” il piano dei 12 club. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Ihanno usato parole forti per descrivere la decisione di 12 top club europei di fondare la. Il Mirror parla di “i tifosi” nella sua apertura schierandosi apertamentequesta svolta. Il Guardian parla di spaccatura: “Il calcio si divide sul progetto della”. Mentre il Times cita il tweet del presidente Boris Johnson che descrive “folle” il piano dei 12 club. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

