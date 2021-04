La ragazza senza mani (Di lunedì 19 aprile 2021) Non ci sta a farsi mettere in un angolo. Mal sopporta la pietà nei suoi confronti. Sveglia, simpatica e dotata di un’ironia naturale e spontanea. “Epilettica e storpia” le urlano contro. E lei come risposta, si mostra bella, vitale e dolce. Dopo il bullismo, la rinuncia e la vergogna, è arrivata la rinascita. Non nasconde la propria disabilità, anzi ne fa un punto di forza. Nella sua definizione social si legge: . Un messaggio poco politically correct, probabilmente, ma tanto umanamente esplosivo. Accade che un giorno Il Sole 24 Ore pubblichi un articolo sulle ragazze influencer disabili d’Italia e venga inserito anche il suo nome. Capita poi che venga contattata da Le Iene Show per far parte del loro servizio su influencer e disabilità. Accade così che questa splendida ragazza umbra si ritrovi al centro dell’attenzione. Lei è Silvia Botticelli. Non ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 19 aprile 2021) Non ci sta a farsi mettere in un angolo. Mal sopporta la pietà nei suoi confronti. Sveglia, simpatica e dotata di un’ironia naturale e spontanea. “Epilettica e storpia” le urlano contro. E lei come risposta, si mostra bella, vitale e dolce. Dopo il bullismo, la rinuncia e la vergogna, è arrivata la rinascita. Non nasconde la propria disabilità, anzi ne fa un punto di forza. Nella sua definizione social si legge: . Un messaggio poco politically correct, probabilmente, ma tanto umanamente esplosivo. Accade che un giorno Il Sole 24 Ore pubblichi un articolo sulle ragazze influencer disabili d’Italia e venga inserito anche il suo nome. Capita poi che venga contattata da Le Iene Show per far parte del loro servizio su influencer e disabilità. Accade così che questa splendidaumbra si ritrovi al centro dell’attenzione. Lei è Silvia Botticelli. Non ...

