La protesta in Senato contro l' Egitto? Sulla pelle del povero Patrick Zaki | un rovinoso autogol

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Di seguito, la lettera a Libero di Alessandro Gentili e la risposta di Fausto Carioti. Caro Carioti, la politica estera non è roba per l'Italia né per gli italiani. È in questa ottica che il parlamento non sa quello che fa e noi perdoniamo il parlamento, appurata la sua mancanza di idee e senso del concreto. Cariri, lo volete capire che l'è uno Stato sovrano ed ha un capo dello Stato che governa? Lo so che noi, ormai da tempo, non sappiamo più cosa voglia dire essere uno Stato sovrano. Permettetemi un consiglio: smettetela di interessarvi del, gli fate solo del male. Per non parlare dei danni che fate all'Italia. Caro generale, ha presente quando qualche decina di sfaccendati si dà appuntamento e inscena quella pagliacciata chiamata "flash mob", ...