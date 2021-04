La politica industriale è la vera garanzia contro le scalate straniere?

(Di lunedì 19 aprile 2021) Iveco non sarà cinese: il ritiro dell’offerta presentata dal gruppo Faw a Case New Holland, società del gruppo Exor, ha fatto tramontare la prospettiva di un passaggio sotto illlo del gruppo della Repubblica Popolare dello storico marchio italiano produttore di veicoli industriali e per il trasporto di merci, che era finito nel mirino delle autorità italiane sia InsideOver.

Advertising

peppeprovenzano : Oggi ho incontrato i segretari generali di @fiomnet, @FIMCislStampa e @UilmNazionale per discutere di lavoro, impre… - BcademyIT : 1/3 L'iperinflazione è un'opzione di politica. È stata adottata solo una volta dalla banca centrale di una nazione… - PRCPadova : sensibile ai temi ambientali. La nostra opposizione, sempre espressa apertamente fin dall'inizio, oggi si conferma… - LaraColombini1 : @mariogiordano5 Buongiorno Mario. Ti pregherei di ascoltare la mia supplica: Ti prego!! Alza un polverone per quell… - Mariang47614228 : RT @IsabellaRauti: Ora si dia seguito al piano di investimenti siglato un anno fa e ad una politica industriale di rilancio del settore. #i… -

Ultime Notizie dalla rete : politica industriale

InsideOver

Laschet non intende discostarsi dalla lineatracciata dalla cancelliera - che recentemente ...nel Land che dirige - e come premier dello stato più popoloso della Germania e cuore......è noto la vertenza SIR si aggiunge ai tanti problemi che assillano da tempo il sistema... UnaUNILATERALE di dismissione, riduzione, stravolgimento completo e riduzione della forza ...Il presidente della Regione Basilicata scrive al presidente del Consiglio Draghi ed ai ministri Carfagna e Giorgetti per sollecitare l’impegno del Governo a sostegno dell’industria automobilistica in ...CSI Matera, Giordano (Ugl): “Proseguire per dotare la Pista Mattei della Val Basento di una aeroporto di secondo livello" ...