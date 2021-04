La penuria di semiconduttori frena la produzione degli apparecchi tecnologici auto comprese

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nessuno è immune dalla crisi che sta interessando ormai da mesi ladi componenti elettronici. Nemmeno Apple, una delle migliori aziende al mondo quando si parla di gestione della catena produttiva, capace di lanciare quasi simultaneamente in tutto il globo nuovi prodotti in decine di milioni di pezzi. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di Cupertino si è visto costretto a riprogrammare ladei nuovi modelli di iPad e MacBook per non compromettere l’approvvigionamento dei componenti per il nuovo iPhone 13, in arrivo il prossimo autunno. Il motivo? Ladi chip. I microchip, e idi cui sono fatti, sono il cervello dei nostri. Questi minuscoli componenti grandi solo una manciata di nanometri (un miliardesimo di ...