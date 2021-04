“La pandemia è una fesseria”, la vergogna negazionista che sfila per le vie di Bergamo | VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) È la città simbolo degli effetti devastanti della pandemia in Italia. È il comune che ha messo in evidenza tutte le difficoltà nella gestione di un’emergenza sanitaria difficilmente controllabile (almeno all’inizio), con molte famiglie costrette a piangere la perdita di uno o più cari per colpa del virus e della Covid. Eppure Bergamo ha ospitato, nella giornata di domenica, un vergognoso corteo di no mask, no vax e cospirazionisti vari. Tra cori, balli e canti al ritmo di un motivetto che recita: “La pandemia è una fesseria”. Così la manifestazione negazionisti Bergamo ha coinvolto centinaia di persone. Manifestazione negazionisti Bergamo: tra no mask e free-vax che non conoscono l’inglese Il VIDEO realizzato e mandato in onda dal Tg3, mostra quanto andato in scena ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) È la città simbolo degli effetti devastanti dellain Italia. È il comune che ha messo in evidenza tutte le difficoltà nella gestione di un’emergenza sanitaria difficilmente controllabile (almeno all’inizio), con molte famiglie costrette a piangere la perdita di uno o più cari per colpa del virus e della Covid. Eppureha ospitato, nella giornata di domenica, un vergognoso corteo di no mask, no vax e cospirazionisti vari. Tra cori, balli e canti al ritmo di un motivetto che recita: “Laè una”. Così la manifestazione negazionistiha coinvolto centinaia di persone. Manifestazione negazionisti: tra no mask e free-vax che non conoscono l’inglese Ilrealizzato e mandato in onda dal Tg3, mostra quanto andato in scena ...

