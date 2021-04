La lunga mano della Cina sull'Afghanistan senza i soldati Usa (Di lunedì 19 aprile 2021) Joe Biden ha confermato quanto già dichiarato da Donald Trump: l'addio dei soldati Usa dal paese asiatico. Per una superpotenza che se ne va però ce n'è un'altra (molto più viCina) pronta a sostituirsi e a controllare anche quell'area del mondo. La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritirare le truppe dall'Afghanistan è stata giudicata pessima dal generale Nick Carter, capo di stato maggiore delle forze di sua Maestà. Lo ha detto lo stesso militare in un'intervista concessa alla Bbc il 16 aprile. "Pur rispettando il punto di vista dell'amministrazione Biden", ha detto Carter, "non era la decisione che speravamo, è chiaramente il riconoscimento di un atteggiamento strategico degli Stati Uniti che definirei in evoluzione", ha detto. Nei giorni precedenti alla trasmissione, in un incontro avvenuto a Londra tra il ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 aprile 2021) Joe Biden ha confermato quanto già dichiarato da Donald Trump: l'addio deiUsa dal paese asiatico. Per una superpotenza che se ne va però ce n'è un'altra (molto più vi) pronta a sostituirsi e a controllare anche quell'area del mondo. La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di ritirare le truppe dall'è stata giudicata pessima dal generale Nick Carter, capo di stato maggiore delle forze di sua Maestà. Lo ha detto lo stesso militare in un'intervista concessa alla Bbc il 16 aprile. "Pur rispettando il punto di vista dell'amministrazione Biden", ha detto Carter, "non era la decisione che speravamo, è chiaramente il riconoscimento di un atteggiamento strategico degli Stati Uniti che definirei in evoluzione", ha detto. Nei giorni precedenti alla trasmissione, in un incontro avvenuto a Londra tra il ...

La lunga mano della Cina sull'Afghanistan senza i soldati Usa Panorama

