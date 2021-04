La Liga contro la Super Lega: “Concetto che spegne il sogno dei tifosi. Utilizzeremo tutti i nostri strumenti per difendere l’integrità del calcio” (Di lunedì 19 aprile 2021) Un comunicato durissimo quello della Liga spagnola contro la Super Lega è appena uscito dai loro canali ufficiali. La Liga è la prima Lega ad esporsi pubblicamente contro questo nuovo format: “LaLiga condanna energicamente l’annunciata proposta di creazione di una competizione europea secessionista ed elitarista, che attacca i principi della competitività aperta e del merito sportivo che occupano nel profondo l’ecosistema del calcio nazionale ed europeo. Oggi come oggi, i tifosi di tutta Europa possono sognare che il proprio club, qualunque sia la sua dimensione, possa emergere in una competizione, raggiungere la vetta o competere per i vertici del calcio europeo. LaLiga difende ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Un comunicato durissimo quello dellaspagnolalaè appena uscito dai loro canali ufficiali. Laè la primaad esporsi pubblicamentequesto nuovo format: “Lacondanna energicamente l’annunciata proposta di creazione di una competizione europea secessionista ed elitarista, che attacca i principi della competitività aperta e del merito sportivo che occupano nel profondo l’ecosistema delnazionale ed europeo. Oggi come oggi, idi tutta Europa possono sognare che il proprio club, qualunque sia la sua dimensione, possa emergere in una competizione, raggiungere la vetta o competere per i vertici deleuropeo. Ladifende ...

