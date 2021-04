La lettera di Luciana Littizzetto al senatore Pillon | “A me agita l’odio | non l’amore”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Caro Pilli, Pipillone bello, Pillon de mi corazon che quando senti parole che iniziano per omo o per trans tremi. Se ti dicono transiberiana, transistor, transaminasi, ti inalberi, se ti offrono un omogeineizzato ti tiri i peli del naso come fossero corde di campana”. Inizia così la lettera che, ieri sera a Che tempo che fa su Rai3, Luciana Littizzetto ha letto in diretta in tv a favore del Ddl Zan.