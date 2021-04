La lettera dei senatori liberal a Biden: sosteniamo l’appello di India e Sudafrica (Di lunedì 19 aprile 2021) Dieci senatori liberal hanno sollecitato il presidente Joe Biden affinché sostenga, con l’Organizzazione mondiale del commercio, l’appello dell’India e del Sudafrica di allentare almeno temporaneamente le norme sulla proprietà intellettuale, in modo che i vaccini contro il Coronavirus possano essere fabbricati localmente dalle nazioni che lottano contro la pandemia. In una lettera consegnata alla Casa Bianca, i senatori hanno scritto che Biden dovrebbe «dare la priorità alle persone rispetto ai profitti delle aziende farmaceutiche» e sostenere la rinuncia temporanea alle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 aprile 2021) Diecihanno sollecitato il presidente Joeaffinché sostenga, con l’Organizzazione mondiale del commercio,dell’e deldi allentare almeno temporaneamente le norme sulla proprietà intellettuale, in modo che i vaccini contro il Coronavirus possano essere fabbricati localmente dalle nazioni che lottano contro la pandemia. In unaconsegnata alla Casa Bianca, ihanno scritto chedovrebbe «dare la priorità alle persone rispetto ai profitti delle aziende farmaceutiche» e sostenere la rinuncia temporanea alle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

repubblica : Superlega, da Serra a Mentana, da Lerner a Salvatores: lettera aperta dei tifosi interisti a Javier Zanetti - sole24ore : Superlega, lettera dei 12 club alla Fifa: pronti a battaglia legale. Il no di Bayern e Borussia… - emergency_ong : #EMERGENCY - @OxfamItalia: “OLTRE 170 PREMI NOBEL E EX CAPI DI STATO E DI GOVERNO CHIEDONO A BIDEN DI INTERVENIRE P… - Giovanni1958D : Superlega, da Serra a Mentana a Lerner: lettera aperta dei tifosi interisti a Javier Zanetti. Per quello che può se… - alicebarneshill : okay altra lettera perché anche per te ci vuole, e qui ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, grazie a Maria… -